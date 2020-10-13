Жители Петербурга обеспокоены заменой исторической двери в особняке Мюргеда на Чайковского 44

В Петербурге заменят парадную дверь в особняке Т. Ф. Мюргеда на Чайковского, 44. Жители города переживают, что историческая парадная будет уничтожена. При этом на данный момент она сохранилась в хорошем состоянии.

В понедельник, 12 октября, на парадной особняка Т. Ф. Мюргеда было вывешено объявление о проведении ремонтных работ исторической двери дома.

В сообщении указаны сроки монтажа и замены старой двери с 12 октября по 30 декабря 2020 года. При этом не говорится о компании, которая будет производить замену двери, а тем более не сообщается о том, какой именно будет новая входная группа. Неравнодушные жители обеспокоились тем, что в городе будет уничтожена очередная историческая ценность.

Решением данного вопроса решил заняться координатор общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров. На своей странице во Вконтакте общественный деятель опубликовал информацию, кторую ему удалось узнать о замене парадной.

По словам Ярослава Кострова, исторические двери в доме не будут менять на новые, а произведут реставрацию, после чего установят обратно.

«А на протяжении двух месяцев ремонта в доме будут стоять временные двери. Сами работы согласованы КГА и КГИОП», – заявил Ярослав Костров.

Напомним, что дом на Чайковского, 44 исторически является особняком Т.Ф. Мюргеда, который построен в Петербурге в 1891 году, а позже перестроен в 1909.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что некоторые жители Петроградской стороны были возмущены заменой парадных дверей по программе благоустройства «Газпрома».