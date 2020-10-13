Шестой энергоблок Ленинградской АЭС разрешили ввести в строй

Энергоблок будет полностью введен в эксплуатацию до начала зимы. Фото: vk.com/leningradaes

Энергоблок будет полностью введен в эксплуатацию до начала зимы. Фото: vk.com/leningradaes

Ростехнадзор выдал разрешительную документацию на ввод в эксплуатацию шестого энергоблока Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Об этом стало известно во вторник, 13 октября.

Как сообщили в группе ЛАЭС в социальной сети «ВКонтакте», сейчас сотрудники электростанции поэтапно поднимают мощность от 1 до 35-40%. Речь идет об инновационном шестом энергоблоке поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200.

После того, как блок будет доведен до необходимой мощности, специалисты включат турбогенератор. Затем начнется выработка и передача электроэнергии в единую систему России.

Энергоблок будет полностью введен в эксплуатацию до начала зимы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ленинградской АЭС запущен ядерный реактор нового энергоблока. Реакторную установку впервые вывели на минимально-контролируемый уровень мощности