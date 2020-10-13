Страховые компании выплатили россиянам не менее 300 млн рублей компенсаций за коронавирус

Страховые компании выплатили россиянам не менее 300 млн рублей компенсаций за коронавирус
Фото: pixabay.com

Общая сумма выплат жителям России по страховкам от коронавируса в этом году составила около 300 миллионов рублей.

При этом 30% клиентов, приобретших страховку от коронавируса, — врачи. В общей сложности, было реализовано более 720 тысяч страховок, защищающих в случае заражения коронавирусной инфекцией, пишут «Известия». Стоимость полисов, в зависимости от компании, варьируется в промежутке от 1,8 до 8,4 тысяч рублей.

В большинстве случаев, полагается компенсация в случае заболевания и попадании в больницу (20-110 тысяч рублей) или летального исхода (500 тысяч — 1 млн рублей). Сейчас вновь растет спрос на продукты подобного рода, тогда как в летний период отмечалось снижение популярности страховок от COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о стадиях перемен потребительских привычек россиян в условиях пандемии коронавируса.

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