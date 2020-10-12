Выявлены пять стадий потребления у россиян во время пандемии

В магазине будет собственная пекарня и кондитерская, а также обеденная зона для покупателей. Фото: pixabay

В магазине будет собственная пекарня и кондитерская, а также обеденная зона для покупателей. Фото: pixabay

Россияне прошли через пять стадий перемен в потребительских привычках во время пандемии коронавируса.

Исследование провели консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательский холдинг «Ромир» «Российские потребители – новая реальность». Как отмечает РИА Новости, речь идет о стадиях от «затишья перед бурей» до перехода к новой реальности.

Так, отмечается, что после затишья российские потребители начали закупаться впрок – скупали товары первой необходимости, а онлайн-магазины и доставки начали пользоваться большей популярностью.

В течение пандемии специалисты также отмечали стабилизацию, восстановление после режима самоизоляции и, наконец, стадию, которую назвали «Новая реальность – что нас ждет впереди?».

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