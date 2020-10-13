Малышева назвала опасные продукты, которые могут привести к тромбозу

Малышева назвала опасные продукты, которые могут привести к тромбозу
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Такую еду телеведущая считает «убийственной».

Телеведущая Елена Малышева перечислила «убийственную еду», способную привести к тромбозу. Об этом пишет РИА Новости.

Людям, страдающим варикозом, а также те, имеют проблемы с сердцем и ведут сидячий образ жизни, нужно задуматься о своем питании. Им нельзя есть петрушку, шпинат и базилик, так как они содержат витамин К. Он, в свою очередь, помогает крови свертываться, что может сыграть с человеком, принимающим антикоагулянты, злую шутку.

Малышева добавила, что киви, миндаль и куркума способствуют снижению риска образования тромбов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева назвала лекарства, которые снизят риск смерти от коронавируса. Те, у кого диагностировали коронавирус, могут принимать «Дексаметазон». Его прописывают пациентам, у которых нехватка кислорода.

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Елена Малышева лекарства тромбоз


 

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