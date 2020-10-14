Зараженный коронавирусом Роналду спровоцировал падение акций «Ювентуса»

На миланской фондовой бирже произошло падение акций туринского футбольного клуба «Ювентус».

Обвал произошел на фоне новостей об инфицировании COVID-19 игрока команды Криштиану Роналду. Отмечается, что сначала на бирже наблюдалось падение на 7%, но позднее все же акции начали вновь дорожать. В итоге, падение составило приблизительно 2,5% в сравнении с предыдущим днем.

Напомним, во вторник, 13 октября, португальская федерация футбола официально заявила о болезни 35-летнего капитана сборной Криштиану Роналду. Известно, что соответствующей симптоматики коронавируса у спортсмена выявлено не было. В настоящее время он пребывает на самоизоляции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду выявлен коронавирус. Футболиста освободили от работы в сборной Португалии. Игрок пропустит матч против Швеции, который состоится завтра – 14 октября, в рамках Лиги наций.