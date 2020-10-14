В Петербурге за 2020 детские сады оштрафовали на 3,5 млн рублей за несоблюдение санитарных норм

В Петербурге за 2020 детские сады оштрафовали на 3,5 млн рублей за несоблюдение санитарных норм
Антисанитарные нормы в детских садах Петербурга. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Северной столице за 9 месяцев текущего года было проверено 175 дошкольных учреждений на соблюдение санитарных норм. Выявлены многочисленные нарушения. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

По результатам проведенных проверок основными нарушениями явились технологические процессы при приготовлении блюд, ведении документации на пищеблоке, а также правила мытья посуды и маркировки разделочного инвентаря.

Отмечается, что выявлены нарушения за использование посуды с трещинами и сколами, нарушались условия хранения и сроки годности продуктов.

За выявленные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 3,5 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге выявлено 512 заболеваний коклюшем.

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