Молодым семьям в Петербурге выделили 1 млрд рублей на жилье

За время действия данной программы город помог с жильем почти 30 тысячам семей. Фото: pixabay.com

За время действия данной программы город помог с жильем почти 30 тысячам семей. Фото: pixabay.com

Более миллиарда рублей выделили из городского бюджета в 2020 году молодым семьям на улучшение жилищных условий.

Как сообщили в Смольном, еще один дом принимает молодые семьи в Кронштадте, на улице Красной. По условия целевой жилищной программы молодые могут купить здесь квартиры на специальных льготных условиях. Таким путем квартиры в этом году купили 157 очередников.

При этом цена за м2 для молодых семей складывается только из затрат на кап ремонт, а значит, ниже на 30-40% средней по городу. В этом доме в Кронштадте она составила чуть более 75 тыс. за кв. м.

Вице-губернатор Николай Бондаренко пояснил, что у петербуржцев есть три способа решения своего квартирного вопроса по программе «Молодежи — доступное жилье» — за счет социальной выплаты; приобретая квартиру от оператора после капремонта в рассрочку по льготной цене; за счет беспроцентного целевого жилищного займа.

В программе участвуют городские «очередники» в возрасте до 35 лет — молодые семьи с детьми или одинокие горожане. За время действия данной программы город помог с жильем почти 30 тысячам семей, в том числе 825 семьям в этом году.

На программу «Молодежи — доступное жилье» в 2020 году было выделено более 1 млрд рублей — 601 млн рублей на соцвыплаты и 488 млн на жилищные займы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жилье в новостройках в Петербурге подорожало на 15%.