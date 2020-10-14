Велопробег «подвинет» водителей в двух районах Петербурга

В субботу, 17 октября, в Петербурге проведут велопробег в честь Дня дорожника. Мероприятие ограничит движение транспорта.

Как сообщили в городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), в связи с проведением велопробега водителей ждут ограничения движения в Петроградском и Приморском районах.

Так, в субботу с 8.30 до 9.30 для автомобилей запретят проезд по участку Левашовского проспекта от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы. Но общественный транспорт будет ходить по проспекту как обычно.

Кроме того, с 9 до 10 утра не более чем на 15 минут будут закрывать движение на перекрестке Северной дороги и Велосипедной аллеи, а также на перекрестке Приморского проспекта и Беговой улицы.

Также водители не смогут остановиться на Приморском проспекте между Яхтенной и Беговой улицами. Запрет будет действовать с 9.00 16 октября до 10.00 17 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Манежную площадь закроют для машин ко Дню дорожника.