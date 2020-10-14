Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете, который усилит его роль

Сейчас Госсовет является лишь совещательным органом.

Президент России Владимир Путин сегодня, 14 октября, внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. Об этом сообщает РИА Новости.

Благодаря ему удастся усилить роль Госсовета, который сейчас является только совещательным органом. Сенатор Андрй Клишас заявлял, что Госсовет будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством. Формировать Госсовет сможет глава государства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета.