Сборная РФ сыграла вничью с Венгрией в Лиге наций

Матч завершился со счетом 0:0.

Сборные России и Венгрии встретились на поле 14 октября в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена» в Москве – это последняя домашняя игра для наших футболистов.

Несмотря на старания игроков, ни один из них так и не смог забить голов. Российские футболисты нанесли десять ударов по воротам соперников, а игроки венгерской – шесть. Матч завершился со счетом 0:0, победителя выявить не удалось.

На данный момент сборная России смогла заработать семь очков и занимает семь очков.

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