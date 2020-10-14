Дзюба проиграл нападающему «Спартака» 580 тыс. отжиманий

Дзюба проиграл нападающему &#171;Спартака&#187; 580 тыс. отжиманий
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Футболисты хорошо общаются и даже иногда играют на приставке в FIFA.

Нападающий сборной России и «Спартака» Александр Соболев рассказал, как складываются его отношения с Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «Российская газета».

Он отметил, что почти не придал значения скандалу, который развернулся из-за вызова в сборную. Футболист старается не обращать внимания на подобные вещи. Дзюба и Соболев, несмотря на ссору, продолжают нормально ладить и иногда играют на приставке в FIFA. Футболист добавил, что «сине-бело-голубой» даже проиграл ему 580 тысяч отжиманий. Соболев не понимает, как Дзюба собирается сдержать слово.

«Это серьезно. Не знаю, как он теперь будет долг отдавать»,

— сказал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба поздравил Соболева с первым голом, забитым в дебютном матче за сборную.

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