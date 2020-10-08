Дзюба поздравил Соболева с первым голом, забитым в дебютном матче за сборную

Дзюба поздравил Соболева с первым голом, забитым в дебютном матче за сборную
Александр Соболев. Фото: ФК "Спартак"

В Москве в четверг, 8 октября, состоялся футбольный матч между сборными России и Швеции, в котором точным попаданием в ворота противника отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев.

Отметим, прошедшая игра для футболиста стала дебютом за сборную. Вдвойне радостно от того, что в ней удалось реализовать голевой момент. Соболев после матча заявил, что сборная очень старалась играть на победу. Соперники, увы, оказались сильнее — встреча завершилась со счетом 2:1.

Поздравил игрока с дебютом и первым голом капитан сборной и петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Напомним, раньше между спортсменами наблюдались напряженные отношения, но, к счастью, все конфликтные ситуации были улажены.

Решение об участие Соболева в будущих матчах будет принимать тренер сборной Станислав Черчесов. Напомним, уже в октябре российская команда сразится с соперниками из Турции и Венгрии в рамках группового этапа Лиги наций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче.

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