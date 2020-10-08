Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче

Сборная России проиграла Швеции в товарищеском матче
Россия уступила Швеции. Фото: instagram.com/teamrussia/

Российские футболисты не смогли победить своих соперников из Швеции на родном стадионе ЦСКА.

Встреча, прошедшая в Москве, в четверг, 8 октября, между сборной Швеции и сборной России завершилась со счетом 2:1.

Счет на 21 минуте матча удалось открыть шведскому футболисту Александеру Исак. Следующий гол был забит уже во втором тайме — Маттиас Юханссон отличился на 73 минуте встречи.

Игрок сборная России Александр Соболев смог поразить ворота соперника в дополнительное время (90+2). Стоит отметить, что сегодняшняя игра стала дебютной для спортсмена в составе сборной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Черчесов заявил о примирении Дзюбы и Соболева. Соболев мог не попасть в сборную из-за сложных отношений с Дзюбой. К счастью, конфликт был улажен, и тренер команды Станислав Черчесов включил спортсмена в заявку.

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