Черчесов заявил о примирении Дзюбы и Соболева

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что игрок московского «Спартака» Александр Соболев урегулировал конфликт с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

Напомним, ранее стало известно, что Соболев не попал в заявку сборной России по футболу. Черчесов объяснил это решение сложными взаимоотношениями между футболистом красно-белых и Дзюбой. Тренер заявил, что не хочет собирать команду из игроков, которые находятся в плохих отношениях и добавил, что в ситуации футболисты должны разобраться самостоятельно.

Позднее Черчесов объявил, что ему позвонил Соболев, который рассказал, что уладил ситуацию, связавшись с Дзюбой лично. Об этом сообщает ТАСС.

Получается, что теперь у нападающего «Спартака» есть все шансы попасть в состав сборной. Напомним, российская команда уже в сентябре сыграет с Венгрией и Сербией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Соболев не получил вызов в сборную России из-за конфликта с Дзюбой.