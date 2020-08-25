Соболев не получил вызов в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал включать в заявку сборной России нападающего московского «Спартака» Александра Соболева из-за его проблем с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.

Черчесов объяснил свое решение тем, что в команде не должно быть недопониманий и внутренних конфликтов, которые могут повлиять на общую работу. Несмотря на то, что Соболев раскрыл свой потенциал за последнее время, сначала ему нужно разрешить конфликт с нападающим сине-бело-голубых. Об этом сообщают РИА-новости.

Тренер сборной отметил, что не находится ни на чьей стороне, а футболистам необходимо решить проблему самостоятельно. Черчесов предположил, что речь идет о взаимной неприязни и высказался по поводу того, что Соболев должен закрыть эту тему.

Напомним, сборная Россия проведет свои следующие матчи в рамках Лиги Наций уже в сентябре. Соперниками выступят сборные Сербии и Венгрии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Черчесов ответил на вопрос, кого он видит в роли капитана сборной вместо Дзюбы.