Черчесов ответил на вопрос, кого он видит в роли капитана сборной вместо Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, кто по его мнению может стать капитаном национальной команды при отсутствии Артема Дзюбы.

Черчесов рассказал, что в сборной «капитанили» Кудряшов и Жирков. Он отметил, что подрастает новое поколение, к примеру, капитан «Спартака» Георгий Джикия.

«Дзюбе уже поздно играть в воротах. У нас есть, кому этим делом заниматься, — добавил главный тренер в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее Дзюба получил травму в товарищеской встрече с минским «Динамо». Напомним, матч между «Зенитом» и минским «Динамо» прошел 22 февраля и завершился со счетом 1:1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст, он чувствует себя хорошо по всем показателям.