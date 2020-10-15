Жильцы приняли ремонт лестницы в парадной на Мончегорской за обрушение

Жильцы приняли ремонт лестницы в парадной на Мончегорской за обрушение
Дом №10Б по улице Мончегорской. Фото: google.maps

В парадной дома №10Б на Мончегорской улице прошел плановый ремонт лестничного пролета. Рабочие демонтировали деревянную пристройку, что жильцы приняли за обрушение.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, ранее пользователи социальных сетей опубликовали фотографии лестницы с информацией о частичном обрушении. Но на деле оказалось, что это был плановый демонтаж незаконной деревянной пристройки.

Главный инженер ЖКС №2 Петроградского района Владимир Самохин рассказал, что работы по демонтажу, к которым приступили еще в июле, были согласованы с домовым советом.

Во время работ один из жильцов забеспокоился и вызвал спецслужбы. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что это работы текущего ремонта.

При этом Самохин уточнил, что жильцов заранее предупреждали о плановых работах.

Ремонт парадной успешно завершили, а на месте демонтированной пристройки обустроили колясочную.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы жалуются на безобразные после ремонта балконы на 2-й Советской.

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