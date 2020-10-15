Где петербургские абоненты Tele2 провели лето

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал на основе технологии big data активность абонентов на пляжах в Ленинградской области летом 2020 года. В тройку лидеров по объему скачанного интернет-трафика вошли Колтушское и Раздолинское озера, а также Борницкий карьер. Пляж Колтушского озера стал и самым «говорящими» – там петербургские абоненты оператора проговорили за лето более 1,5 млн минут.

Аналитики компании Tele2 решили вспомнить, где отдыхали петербуржцы этим летом и с помощью технологий big data проанализировали их активность в период с июня по август и зафиксировала рост потребления data-услуг на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом наибольший рост произошел в июле, когда наступили самые жаркие дни сезона.

Для исследования data scientists оператора выбрали несколько популярных пляжей Ленобласти: Лемболовское озеро, озеро Раздолинское, Колтушское, Борницкий карьер, Коркинское озеро, Семиозерье, Павловское озеро, озеро Светлое, пляж Дубковский, Комарово и Дюны. На этих пляжах абоненты оператора использовали более 400 Тб трафика. Это примерно 800 000 скачиваний фильма «Пляж» с Леонардо ли Каприо.ntkt

Индивидуальный рейтинг летних пляжей по объему скачанного интернет-трафика возглавило Колтушское озеро во Всеволожском районе. Небольшое озеро реликтового происхождения примечательно своей близостью к городу и обустроенной для отдыха инфраструктурой. Здесь клиенты Tele2 скачали и отправили такой объем данных, что можно было бы, к примеру, 30 000 часов смотреть HD-видео. Второе место заняло озеро Раздолинское в Приозерском районе, которое славится сосновым лесом, прозрачной водой, пологими песчаными пляжами. Замыкает тройку лидеров одно из самых инстаграмных мест этого лета с марсианскими пейзажами в Гатчинском районе — Борницкий карьер. Интересно, что именно эта локация показала самый большой прирост трафика в сравнении с прошлым годом – практически в 2 раза. На четвертом месте оказалось очень популярное у петербуржцев Коркинское озеро во Всеволожском районе, которое находится всего в 40 минутах езды от города.

Примечательно, что излюбленные кайтерами и виндсерферами пляжи на берегу Финского залива в Курортном районе по объему скачанного трафика на этот раз всего лишь замыкают рейтинг: Дюны, Дубковский (парк «Дубки») и Комарово.

Голосовые услуги на пляжах также оказались очень востребованными – петербуржцы проговорили более 7 млн минут, наибольший показатель по приросту показали отдыхающие на Лемболовском озере живописного Карельского перешейка, там количество вызовов увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объем голосового трафика пришелся на пляж Колтушского озера – здесь абоненты проговорили более 1,5 млн минут.