Пиотровский разрешил молодоженам фотографироваться в Эрмитаже

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский снял запрет на проведение свадебных фотосессий в интерьерах музея.

Пиотровский рассказал, что раньше в Эрмитаже регулярно проводились фотосессии с молодоженами, однако позже их отменили. По словам директора музея, сейчас новобрачные могут прийти в Эрмитаж и устроить фотосессию в интерьерах. При этом они могут взять с собой до пяти гостей.

Пресс-служба Государственного Эрмитажа не назвала условия, при которых жених и невеста могут воспользоваться этим правом. Будущим супругам советуют следить за обновлениями на сайте музея.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реставрацию здания Биржи закончит другой подрядчик. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что контракт с предыдущим подрядчиком решили разорвать.