Реставрацию здания Биржи закончит другой подрядчик

Реставрацию здания Биржи закончит другой подрядчик
Здание Биржи отреставрируют. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Руководство Государственного Эрмитажа нашло нового подрядчика для выполнения работ по реставрации здания Биржи, расположенного на Стрелке Васильевского острова.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что контракт с предыдущим подрядчиком решили разорвать. Новый конкурс на реставрацию здания Биржи уже провели, новый подрядчик найден. Он уже приступил к работам на фасаде.

Отмечается, что реставрационные работы идут медленно из-за коронавирусной пандемии. По словам Пиотровского, ход работ невозможно ускорить также из-за бюрократической волокиты.

Напомним, что здание Биржи последний раз функционировало в 2014 году. После того, как здание приведут в порядок, в нем разместят Музей геральдики из коллекции Эрмитажа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор Эрмитажа Пиотровский призвал спасать Конюшенное Ведомство.

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