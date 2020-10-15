Реставрацию здания Биржи закончит другой подрядчик

Руководство Государственного Эрмитажа нашло нового подрядчика для выполнения работ по реставрации здания Биржи, расположенного на Стрелке Васильевского острова.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что контракт с предыдущим подрядчиком решили разорвать. Новый конкурс на реставрацию здания Биржи уже провели, новый подрядчик найден. Он уже приступил к работам на фасаде.

Отмечается, что реставрационные работы идут медленно из-за коронавирусной пандемии. По словам Пиотровского, ход работ невозможно ускорить также из-за бюрократической волокиты.

Напомним, что здание Биржи последний раз функционировало в 2014 году. После того, как здание приведут в порядок, в нем разместят Музей геральдики из коллекции Эрмитажа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что директор Эрмитажа Пиотровский призвал спасать Конюшенное Ведомство.