Напал на продавца и похитил бутылку водки: грабителя из Кронштадта поймали за четыре часа

В Кронштадте в магазине совершили грабеж. Фото: Baltphoto

В Кронштадте в магазине совершили грабеж. Фото: Baltphoto

Чуть меньше четырех часов потребовалось правоохранителям, чтобы задержать подозреваемого в грабеже в супермаркете в Кронштадте. Злоумышленник похитил бутылку водки.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел утром 15 октября. Неизвестный ударил женщину-продавца в магазине по голове, схватил бутылку водки и сбежал.

Меньше чем через четыре часа злоумышленника задержали жителя Пролетарской улице. По факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге будут судить разбойника, похитившего 100 тысяч рублей из салона «Билайн» на Просвещения.