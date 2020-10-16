Напал на продавца и похитил бутылку водки: грабителя из Кронштадта поймали за четыре часа

Чуть меньше четырех часов потребовалось правоохранителям, чтобы задержать подозреваемого в грабеже в супермаркете в Кронштадте. Злоумышленник похитил бутылку водки.
По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел утром 15 октября. Неизвестный ударил женщину-продавца в магазине по голове, схватил бутылку водки и сбежал.
Меньше чем через четыре часа злоумышленника задержали жителя Пролетарской улице. По факту было возбуждено уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге будут судить разбойника, похитившего 100 тысяч рублей из салона «Билайн» на Просвещения.