Напал на продавца и похитил бутылку водки: грабителя из Кронштадта поймали за четыре часа

Напал на продавца и похитил бутылку водки: грабителя из Кронштадта поймали за четыре часа
В Кронштадте в магазине совершили грабеж. Фото: Baltphoto

Чуть меньше четырех часов потребовалось правоохранителям, чтобы задержать подозреваемого в грабеже в супермаркете в Кронштадте. Злоумышленник похитил бутылку водки.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел утром 15 октября. Неизвестный ударил женщину-продавца в магазине по голове, схватил бутылку водки и сбежал.

Меньше чем через четыре часа злоумышленника задержали жителя Пролетарской улице. По факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге будут судить разбойника, похитившего 100 тысяч рублей из салона «Билайн» на Просвещения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
водка грабеж Кронштадтский район магазин новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Напал на продавца и похитил бутылку водки: грабителя из Кронштадта поймали ...
В 2021 году 31 декабря официально объявили выходным днем
В Петербурге родители и учителя сами проголосуют за формат ограничений в школах
Житель Петроградки обвинил пенсионера в надругательстве над 14-летней дочерью
Лжеминеры заявили о бомбах в здании суда и гранд-отеля «Европа»
Петербуржец под кайфом избил женщину на петербургской АЗС
В студента Судостроительного колледжа всадили нож
Петербуржцев в пятницу ожидает облачная с небольшими осадками погода