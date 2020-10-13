В Петербурге будут судить разбойника, похитившего 100 тысяч рублей из салона «Билайн» на Просвещения

В Петербурге будут судить разбойника, похитившего 100 тысяч рублей из салона &#171;Билайн&#187; на Просвещения
Суд рассмотрит уголовное дело по существу. Фото: pixabay.com

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который совершил разбойное нападение на салон сотовой связи.

Согласно материалам правоохранительных органов, преступник, вооруженный двумя ножами, зашел салон сотовой связи «Билайн», расположенный на проспекте Просвещения. Угрожая продавцам расправой, злоумышленник потребовал у напуганных сотрудников салона отдать ему все денежные средства, имеющиеся в кассе.

Получив желаемое, разбойник удалился с выручкой в размере более 100 тысяч рублей. После утверждения обвинительного заключения, материалы уголовного дела направили в Выборгский районный суд, где оно будет рассмотрено по существу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Гатчинского района Ленобласти отомстил обидчику своего сына, избив и выстрелив в него.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборгский район новости спб прокуратура спб проспект просвещения разбойное нападение салон сотовой связи хищение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду выявлен коронавирус
На Большевиков в ДТП пострадала девушка
В Петербурге будут судить разбойника, похитившего 100 тысяч рублей из ...
Больницы Ленобласти переходят на электронные медицинские карты
Малышева назвала опасные продукты, которые могут привести к тромбозу
Михаил Амосов будет в очередной раз участвовать в выборах ЗакСа Петербурга ...
НА КАД произошла авария из-за сдающей назад легковушки
Страховые компании выплатили россиянам не менее 300 млн рублей компенсаций ...