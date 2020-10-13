В Петербурге будут судить разбойника, похитившего 100 тысяч рублей из салона «Билайн» на Просвещения

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который совершил разбойное нападение на салон сотовой связи.

Согласно материалам правоохранительных органов, преступник, вооруженный двумя ножами, зашел салон сотовой связи «Билайн», расположенный на проспекте Просвещения. Угрожая продавцам расправой, злоумышленник потребовал у напуганных сотрудников салона отдать ему все денежные средства, имеющиеся в кассе.

Получив желаемое, разбойник удалился с выручкой в размере более 100 тысяч рублей. После утверждения обвинительного заключения, материалы уголовного дела направили в Выборгский районный суд, где оно будет рассмотрено по существу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Гатчинского района Ленобласти отомстил обидчику своего сына, избив и выстрелив в него.