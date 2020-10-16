Алибасов рассказал, как распорядился своим наследством

Алибасов рассказал, как распорядился своим наследством
Бари Алибасов Фото: кадр из интервью

Большая часть недвижимости достанется супруге – актрисе Федосеевой-Шукшиной.

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что достанется его супруге, актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной после его смерти. В эфире Первого канала на шоу «Пусть говорят» он заявил, что не может переписать на нее квартиру на Арбате, так как его «сын грохнет». Сейчас именно он распоряжается апартаментами стоимостью 130 миллионов рублей.

Алибасов добавил, что у него и без того много недвижимости, которая может стать собственности его возлюбленной. Среди нее: земельный участок, ценные бумаги и акции и многое другое.

Напоминаем, что недавно актриса отсудила у супруга квартиру, которая однажды на него переписала. Ей не понравилось, что музыкант переоформил недвижимость на помощника Сергея Моцаря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной.

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