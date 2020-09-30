Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной

Алибасов передумал разводиться с Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram/@alibasov_nana

Супруги примирились, так что решили не идти в суд.

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина помирились, о чем стало известно 29 сентября. Об этом сообщает РЕН ТВ. Продюсер поздравил свою супругу с днем рождения и смог решить все разногласия. В итоге Алибасов и Федосеева-Шукшина отказались от идеи развода.

Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник отметила, что звезда очень обрадовалась такой новости. Пока что Алибасов не забрал заявление из суда, поэтому говорить о чем-либо преждевременно, но решение принято.

Напоминаем, что разводиться Алибасов хотел из-за «неразрешимых противоречий». Актриса была не согласна с этим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бари Алибасов решил развестись с Федосеевой-Шукшиной из-за жилья.

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