Бари Алибасов решил развестись с Федосеевой-Шукшиной из-за жилья

73-летний музыкальный продюсер Бали Алибасов хочет развестись с 81-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Как сообщает Starhit, причиной разрыва Алибасов называет «неразрешимые противоречия». Его представитель подал заявление о разводе в один из столичных мировых судов.

По данным журналистов, причиной расставания звездной пары стала прошлогодняя сделка по дарению квартиры. Осенью 2019 года Федосеева-Шукшина переписала на супругу недвижимость, после чего он переоформил жилье на своего помощника. Актриса сразу оспорила дарение недвижимости в суде, в результате чего квартира была арестована.

«Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие», — заявил Алибасов, добавив, что ему жаль, что дружбу длиной в четверть века уже не вернуть.

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