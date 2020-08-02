Галкин отмахнулся от вопросов о разводе с Пугачевой

Шоумен возмутился из-за обсуждений этой темы.

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал слухи о его разводе с певицей Аллой Пугачевой. Ему задавили вопрос в эфире радиостанции «Говорит Москва». Шоумен резко отреагировал на него, отметив, что ему нечего сказать. Галкин дал понять, что не собирается делиться никакими подробностями личной жизни.

Напоминаем, что концертный директор Пугачевой Елена Чупракова отметила, что ничего не знает о расставании Галкина и артистки.

«Ничего такого не было и нет»,

— сказала она.

Супруги состоят в браке уже на протяжении девяти лет, они воспитывают близнецов Лизу и Гарри. Судя по социальным сетям, в семье царит гармония.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сын Пугачевой и Галкина показал отцу «запрещенку».