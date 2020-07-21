Сын Пугачевой и Галкина показал отцу «запрещенку»

Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, где его ребенок рассказал об увиденной в микроскоп радуге. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, где его ребенок рассказал об увиденной в микроскоп радуге. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сын шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой активно познает мир. Юморист показал, как Гарри рассказывает об одном из открытий. Видео поклонники восприняли неоднозначно.

Ролик Галкин опубликовал в своем Instagram-аккаунте. На видео его сын хвастается об увиденной в микроскоп радуге. В комментариях к посту многие подписчики отметили, что ребенок выглядит очень наигранным. Подписчиков также смутил хештег «запрещенка», который добавил Галкин.

Большинство пользователей соцсети считают, что юморист мог все подстроить, вовлекая ребенка, чтобы добавить себе популярности темой с «хайпом» вокруг радуги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Аллой Пугачевой. Он считает, что отношения прошли испытания временем и поэтому не было необходимости подписывать какие-либо бумаги.