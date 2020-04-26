Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Примадонной

Юморист сделал неожиданное заявление.

Об этом стало известно 25 апреля. Обо всем пишет «СтарХит». Юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о том, что певица Алла Пугачева перед свадьбой заключила с молодым супругом брачный контракт. Шоумен заверил, что это неправда – они жили вместе десять лет, потом поженились, повенчались. Он считает, что отношения прошли испытания временем и поэтому не было необходимости подписывать какие-либо бумаги. Галкин подтвердил, что раньше Пугачева зарабатывала очень много, он тоже старается не отставать. Супруги никогда не делили деньги, все было общим.

Сейчас, когда работает только юморист, Пугачева живет за его счет и очень рада иметь состоятельного и надежного человека рядом. Галкин много трудится, чтобы обеспечивать супругу и двух детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин мило поздравил Пугачеву с ее 71-летием. Юморист выложил нежное видео, на котором артистка танцует. Поклонники в восторге.