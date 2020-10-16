Спасатели час тушили горящую баню в Гатчинском районе

В Гатчинском районе Ленобласти загорелась баня. Спасатели тушили пожар около часа.

Возгорание случилось в пятницу, 16 октября, в деревне Красницы. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам части в 18:53. На место оперативно прибыли восемь огнеборцев на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, постройка загорелась на 18 «квадратах». В 19:55 спасатели уже потушили огонь.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели больше часа тушили пожар в «коммуналке» на Бухарестской улице. Обошлось без пострадавших.