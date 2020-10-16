В Выборгском районе восемь пожарных потушили мансарду в частном доме

В Выборгском районе восемь пожарных потушили мансарду в частном доме
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Ленобласти сгорела мансарда в частном доме. Огонь охватил 15 квадратных метро постройки.

Возгорание случилось в пятницу, 16 октября, в садоводстве «Мелиоратор». К месту ЧП незамедлительно выехали восемь сотрудников пожарно-спасательной части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к 20:14 огнеборцы справились с пламенем.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели час тушили горящую баню в Гатчинском районе. Постройка загорелась на 18 «квадратах».

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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