Ушел из жизни известный археолог Анатолий Кирпичников

Ушел из жизни известный археолог Анатолий Кирпичников
Анатолий Кирпичников умер в возрасте 90 лет. Фото: Pixabay

Из жизни ушел знаменитый археолог Анатолий Николаевич Кирпичников. Соболезнования в связи со смертью ученого выразили губернаторы Петербурга и Ленобласти.

Историк и почетный житель Ленобласти Анатолий Николаевич Кирпичников скончался в возрасте 91 года. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы региона.

Александр Беглов напомнил, что для Петербурга и всего северо-западного региона деятельность ученого была особенно значима. Кирпичников тщательно изучал историю нашей земли и ее памятников, а также выступал за сохранение исторического наследия, которое досталось нам от предков.

Глава региона Александр Дрозденко отметил, что на счету археолога множество научных открытий в области истории, культуры и архитектуры, которые он сделал всеобщим достоянием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончался создатель горного парка «Рускеала».

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