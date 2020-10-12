В Петербурге от коронавируса скончался создатель горного парка «Рускеала»

Коронавирусная инфекция унесла жизнь Александра Артемьева, человека, создавшего одно из самых популярных туристических мест в Карелии — парк «Рускеала».

Грустными новостями поделился глава Карелии Артур Парфенчиков на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 12 октября. К несчастью, смерть Артемьева наступила из-за коронавирусной инфекции, которая так и продолжает свое коварное и активное распространение в России. Владелец «Рускеала» проходил лечение в Санкт-Петербурге, но, к сожалению, врачи не смогли его спасти.

Парфенчиков отметил, что Артемьев очень любил Карелию и делал для обожаемого места все самое лучшее.

«Благодаря его идеям и смелым предложениям у нас есть уникальный фестиваль «Ruskeala Symfony» и знаменитый Рускеальский экспресс. Но самое главное — у нас есть легенда, прикоснуться к которой приезжают люди со всего мира» -, отметил Парфенчиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще около 20 дней.