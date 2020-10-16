«В пиджаке алкоголика»: подписчики раскритиковали Бузову после визита к Урганту

Телеведущая и певица Ольга Бузова стала гостьей шоу «Вечерний Ургант» и вызвала неодобрение у многих телезрителей.

Темой шоу стало выступление Бузовой и фигуриста Дмитрия Соловьева в проекте «Ледниковый период». На фотографиях, опубликованных в Instagram-аккаунте певицы, видно, что она выбрала для шоу белый костюм оверсайз и черный топ.

Подписчики отреагировали на новый пост неоднозначно. Одним не понравился ее пиджак «с чужого плеча», другие раскритиковали внешность артистки.

«Будто из аниме», — раскритиковал другой пользователь. «В пиджаке алкоголика», — отметил подписчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова развеяла слухи о расставании с Манукяном. На видео Манукян дарит певице шикарный букет белых роз. Бузова же в ответ целует свою вторую половинку в губы, после чего пара нежно обнимается.