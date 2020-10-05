Ольга Бузова развеяла слухи о расставании с Манукяном

Певица и телеведущая Ольга Бузова успокоила фанатов, опубликовав в Instagram трогательное видео со своим избранником.

Слухи о расставании Бузовой и Давида Манукяна муссируются уже в течение долгого времени. Однако пара хранила молчание и никак не комментировала домыслы.

К счастью, Бузова спустя время решила порадовать фанатов появлением возлюбленного в Stories своего профиля в Instagram. На видео Манукян дарит певице шикарный букет белых роз. Бузова же в ответ целует свою вторую половинку в губы, после чего пара нежно обнимается. Подобное видео можно считать прямым опровержением всех слухов о расставании, так как очевидно, что в отношениях у Бузовой и Давы (сценическое имя Манукяна) царит гармония.

В комментариях под постами певицы в социальной сети поклонники принялись писать трогательные комментарии, сообщая, что они очень рады, что слухи не подтвердились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова поделилась эмоциями после первого выхода на лед/