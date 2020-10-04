Бузова поделилась эмоциями после первого выхода на лед

Бузова поделилась эмоциями после первого выхода на лед
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Она заявила, что все время критикует себя слишком строго.

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, какого было впервые выходить на лед в рамках нового сезона шоу «Ледниковый период». Ее слова цитирует «Комсомольская правда».

Она отметила, что после первого выступления ей захотелось все повторить. Бузова посетовала на то, что всегда есть только один шанс. Певица заявила, что ее часто критикуют, надеясь задеть. Бузова признала, что ей бывает обидно, но самым строгим критиком она назвала себя.

«Был стресс, нервы, так что как я выступила — сказать не могу. Это совсем другой мир. Иногда я даже дыхание теряла»,

— поделилась эмоциями Бузова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова нуждается в операции на ноги из-за участия в «Ледниковом периоде». Певица заявила, что постоянно чувствует боль.

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