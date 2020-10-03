Ольга Бузова нуждается в операции на ноги из-за участия в «Ледниковом периоде»

Певица заявила, что постоянно чувствует боль.

Певица Ольга Бузова рассказала, что нуждается в операции из-за участия в шоу «Ледниковый период». Артистка и раньше жаловалась на боль в ногах, а теперь она практически невыносимая. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Когда артистка встала на коньки, ей было страшно, но со временем у нее начало неплохо получаться. Все бы ничего, но в какой-то момент Бузова начала ощущать боль – у нее снова появились проблемы с «косточкой на ноге». Она делала операцию, которая не помогла.

«Как профессиональный спортсмен езжу в клинику, где главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов меня восстанавливает. Но все равно мне придется заново лечь на операцию»,

— рассказала Бузова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ольга Бузова заявила, что у нее «голубая кровь».