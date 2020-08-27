Ольга Бузова заявила, что у нее «голубая кровь»

Телеведущая с гордостью рассказала, кто был ее предками.

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своих предках в YouTube-шоу «Ламборджинсы». Она призналась, что составляла недавно свое генеалогическое древо и поняла, что является уникальной и неповторимой личностью. Все это объясняется тем, что артистка русская. Также Бузова добавила, что в роду у нее были славяне, дворяне и священники. Певица убеждена, что в ней течет «голубая кровь». Она добавила, что мама не раз удивлялась, откуда у дочери такая любовь к украшениям и шутила, что в роду нет цыган.

Далеко не все оценили юмор артистки. Некоторые восприняли ее слова как проявления завышенной самооценки – они посоветовали Бузовой «спуститься с небес на землю».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова переживает, что не справится в шоу «Ледниковый период». Артистка сейчас осваивает для себя новую профессию.