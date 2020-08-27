Ольга Бузова заявила, что у нее «голубая кровь»

Ольга Бузова заявила, что у нее &#171;голубая кровь&#187;
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая с гордостью рассказала, кто был ее предками.

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своих предках в YouTube-шоу «Ламборджинсы». Она призналась, что составляла недавно свое генеалогическое древо и поняла, что является уникальной и неповторимой личностью. Все это объясняется тем, что артистка русская. Также Бузова добавила, что в роду у нее были славяне, дворяне и священники. Певица убеждена, что в ней течет «голубая кровь». Она добавила, что мама не раз удивлялась, откуда у дочери такая любовь к украшениям и шутила, что в роду нет цыган.

Далеко не все оценили юмор артистки. Некоторые восприняли ее слова как проявления завышенной самооценки – они посоветовали Бузовой «спуститься с небес на землю».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова переживает, что не справится в шоу «Ледниковый период». Артистка сейчас осваивает для себя новую профессию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ольга бузова предки ютуб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские МФЦ станут работать быстрее, благодаря переходу на новое ПО
Блогер Диденко может выйти замуж спустя пять месяцев после гибели мужа
Ольга Бузова заявила, что у нее «голубая кровь»
Костенко добилась алиментов у Тарасова
В Волховском районе жителям предлагают сдать ягоды на переработку
В Волховском районе начнут разводить кроликов
В Ленобласти в четверг потеплеет до +18
Дмитрий Дибров после инсульта пьет «рюмку с пилюлями»