Ученые перечислили продукты, вызывающие головную боль

Много гистамина в авокадо, несмотря на то, что он богат полезными для сердца жирными кислотами. Фото: Pixabay

Много гистамина в авокадо, несмотря на то, что он богат полезными для сердца жирными кислотами. Фото: Pixabay

Ученые из США перечислили продукты, которые способны спровоцировать головную боль.

Диетологи Сандра Бакера и Альваро Санчес рассказали, что при частых головных болях нужно обратиться к врачу. Что касается питания, то во время подобных приступов стоит отказаться от употребления голубых сыров, так как в них содержится много гистамина – производного аминокислоты гистидин. По этой же причине временно придется отказаться от авокадо, цитрусовых и алкоголя.

Как сообщило издание La Vanguardia, причиной мигреней также может стать кофе: как его переизбыток, так и резкое сокращение его употребления.

Диетологи посоветовали людям с частыми головными болями есть каждые три часа, потому что так можно поддержать уровень глюкозы в крови.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог раскрыла секрет правильного заедания стресса. Она отметила, что в такие периоды необходимо есть больше сложных углеводов.