Диетолог раскрыла секрет правильного заедания стресса

Чтобы помочь своему организму в неспокойные времена, необходимо есть больше сложных углеводов: каши, цельнозерновой хлеб. Фото: pixabay

Чтобы помочь своему организму в неспокойные времена, необходимо есть больше сложных углеводов: каши, цельнозерновой хлеб. Фото: pixabay

Заедание стресса не так страшно, если это не войдет в привычку. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

Главной ошибкой она назвала количество поглощаемой еды. По словам специалиста, если часто есть много сладостей, нужного результата это не принесет: в перспективе позитивный эффект, напротив, уменьшится, а стресс может вообще стать постоянным.

В эфире радио Sputnik диетолог отметила, что в такие моменты необходимо есть больше сложных углеводов: каши, цельнозерновой хлеб, а также белки, которые нужно получать из нежирных продуктов — белого мяса птицы, рыбы.

Также врач отметила, что любимая еда дает только временное облегчение, но не устраняет источник проблемы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диета 1985 года помогла британке сбросить 68 килограммов.