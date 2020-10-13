Диета 1985 года помогла британке сбросить 68 килограммов

Диета требует съедать за день не больше 230 граммов белков, три порции углеводов, две чайные ложки жира и две порции фруктов, а овощи можно употреблять без ограничений. Фото: Pixabay

Диета требует съедать за день не больше 230 граммов белков, три порции углеводов, две чайные ложки жира и две порции фруктов, а овощи можно употреблять без ограничений. Фото: Pixabay

Жительнице Великобритании удалось за три года сбросить 68 килограммов при помощи диеты, которая когда-то помогла ее матери.

Женщина поняла, что должна похудеть, после туристической поездки в Грецию. Она посмотрела фотографии из отпуска и решила, что ей необходимо сесть на диету. На тот момент она весила 158 килограммов.

Британка решила испытать диету, которой воспользовалась ее родственница в 1985 году. Она требует съедать за день не больше 230 граммов белков, три порции углеводов, две чайные ложки жира и две порции фруктов, а овощи можно употреблять без ограничений. Кроме того, женщина стала больше ходить, а со временем и бегать.

С этой диетой британка стала терять около шести килограмм каждые три месяца. Через три года ее вес снизился до 90 килограмм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала продукты, с которыми можно похудеть без диет. Человек, пытающийся сбросить вес, должен обязательно включить их в свой рацион.