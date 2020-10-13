Диета 1985 года помогла британке сбросить 68 килограммов

Диета 1985 года помогла британке сбросить 68 килограммов
Диета требует съедать за день не больше 230 граммов белков, три порции углеводов, две чайные ложки жира и две порции фруктов, а овощи можно употреблять без ограничений. Фото: Pixabay

Жительнице Великобритании удалось за три года сбросить 68 килограммов при помощи диеты, которая когда-то помогла ее матери.

Женщина поняла, что должна похудеть, после туристической поездки в Грецию. Она посмотрела фотографии из отпуска и решила, что ей необходимо сесть на диету. На тот момент она весила 158 килограммов.

Британка решила испытать диету, которой воспользовалась ее родственница в 1985 году. Она требует съедать за день не больше 230 граммов белков, три порции углеводов, две чайные ложки жира и две порции фруктов, а овощи можно употреблять без ограничений. Кроме того, женщина стала больше ходить, а со временем и бегать.

С этой диетой британка стала терять около шести килограмм каждые три месяца. Через три года ее вес снизился до 90 килограмм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала продукты, с которыми можно похудеть без диет. Человек, пытающийся сбросить вес, должен обязательно включить их в свой рацион.

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