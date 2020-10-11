Эксперт перечислил продукты, с которыми можно похудеть без диет

Человек, пытающийся сбросить вес, должен обязательно включить их в свой рацион.

Пользователь портала Sohu рассказал, какие продукты помогают человеку похудеть без каких-либо усилий. Об этом пишет РИА Новости. Эксперт советуют употреблять как можно больше огурцов – они ускоряют сжигание жиров, помогают утолить голод, а также не содержат много калорий.

Второй продукт, на который нужно обратить внимание, это брокколи – она ускоряет кровообращение и при этом надолго насыщает человека.

Также худеющим рекомендуют есть овсяные хлопья, богатые полезными веществами. Овсянка хорошо насыщает, так что после приема пищи еще долго не захочется есть. Также она способствует очищению кишечника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог предупредила о вреде овощей. Что касается заболеваний, вызванных употреблением овощей, все виды капустных могут усугубить течение гипотериоза (недостаток гормонов щитовидной железы).