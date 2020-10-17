Кузьмин опубликовал фото с «лохматой» Пугачевой

Кузьмин опубликовал фото с &#171;лохматой&#187; Пугачевой
Алла Пугачева и Владимир Кузьмин. Фото: instagram.com/v.kuzmin_official

Певец Владимир Кузьмин поделился с поклонниками архивным фото с Аллой Пугачевой. В комментариях к посту пользователи сразу обсуждать «настоящую» примадонну.

Новый снимок он опубликовал в своем Instagram. На нем молодые звезды сидят за столиком, лицо Пугачевой выглядит удивленным.

Кузьмин предложил подписчикам придумать подпись к кадру. В ответ посыпались строчки из песен, которые когда-то исполняли артисты.

«Две звезды две светлых повести», — написала фолловер.

«Как молоды мы были, как верили в себя», — прокомментировал пользователь.

«Лохматики», — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он заверил, что между супругами нет страсти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алла пугачева владимир кузьмин инстаграм


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кузьмин опубликовал фото с «лохматой» Пугачевой
«Сжечь»: Сын Леонова посоветовал Прилучному избавиться от ...
В Кировском районе Fiat сбил женщину, перебегавшую дорогу в неположенном месте
Ученые перечислили продукты, вызывающие головную боль
«В пиджаке алкоголика»: подписчики раскритиковали Бузову после ...
«Давно были проблемы»: экс-адвокат Ефремова находится в больнице
На Приневской улице «выросли кучи мусора»
В Москве за сутки скончались 56 ковид-пациентов