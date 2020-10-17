Кузьмин опубликовал фото с «лохматой» Пугачевой

Певец Владимир Кузьмин поделился с поклонниками архивным фото с Аллой Пугачевой. В комментариях к посту пользователи сразу обсуждать «настоящую» примадонну.
Новый снимок он опубликовал в своем Instagram. На нем молодые звезды сидят за столиком, лицо Пугачевой выглядит удивленным.
Кузьмин предложил подписчикам придумать подпись к кадру. В ответ посыпались строчки из песен, которые когда-то исполняли артисты.
«Две звезды две светлых повести», — написала фолловер.
«Как молоды мы были, как верили в себя», — прокомментировал пользователь.
«Лохматики», — написала подписчица.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Он заверил, что между супругами нет страсти.