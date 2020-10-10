Соседов уверяет, что Пугачева и Галкин вместе из-за выгоды

Соседов уверяет, что Пугачева и Галкин вместе из-за выгоды
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: maxgalkinru/ instagram

Критик заверил, что между супругами нет страсти.

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Своим мнением он поделился с изданием «Собеседник».

Он заверил, что между певицей и юмористом деловой союз, а не любовный – он выгоден обоим. Соседов добавил, что не верит, будто Примадонна подпустила к своему телу шоумена.

«Секс между Аллой и Максимом – это совершенно глупая тема. Здесь даже обсуждать нечего! Они вместе только потому, что им так выгодно. Я уже не раз об этом говорил!»

— заявил критик.

Он убежден, что Пугачевой нравится устраивать шоу, поэтому она многое преувеличивает. Примадонна, по словам критика, хорошо усвоила урок о том, что ей нужно все время быть на слуху.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что критик Соседов считает, что из Лолиты плохая актриса. Певица собирается выступать на сцене театра «Модерн».

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