Критик Соседов считает, что из Лолиты плохая актриса

Критик Соседов считает, что из Лолиты плохая актриса
Лолита вряд ли справится с ролью, считает критик. Фото: Instagram

Певица собирается выступать на сцене театра «Модерн».

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, какого он мнения о желании Лолиты стать частью труппы театра «Модерн». Он убежден, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Об этом критик поведал «Собеседнику».

Соседов отметил, что игра Лолиты будет скорее всего халтурной и вряд ли ей удастся затмить Агафью Тихоновну. Он подчеркнул, что считает артистку хорошей певицей, а также «прекрасным, откровенным, искренним человеком», но это «не ее типаж». То, что Лолита сыграет в спектакле «Женитьба», Соседов назвал «унижением великой литературы и театра».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лоза возмутился из-за высоких гонораров Лолиты. Артистка получает за выступление не менее 40 тысяч евро.

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