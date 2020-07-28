Лоза возмутился из-за высоких гонораров Лолиты

Артистка получает за выступление не менее 40 тысяч евро.

Об этом стало известно 28 июля. Своим мнением музыкант Юрия Лоза поделился в беседе с «Вечерней Москвой». Он раскритиковал некоторых коллег, в том числе Лолиту, за слишком высокие гонорары. Артист не понимает, за что именно можно брать по 40 тысяч евро. Лоза убежден, что расценки вызывают недоумение и у простых людей, которые порой занимаются куда более важными и нужными делами, чем певцы.

«Я не говорю, что профессиональный исполнитель должен работать за копейки. Я говорю про то, что люди, которые выполняют важную работу, должны зарабатывать соответствующим образом»,

— отметил Лоза.

Музыкант добавил, что совсем низкие цены поставить тоже нельзя, так как нужно содержать большую команду. При этом он готов порой выступать даже бесплатно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз.