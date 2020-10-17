В субботу петербуржцев ждет облачная погода с небольшими осадками  

В субботу петербуржцев ждет облачная погода с небольшими осадками  
В субботу местами прольют дожди. Фото: Baltphoto

17 октября, в Северной столице холодный антициклон сменится более теплым облачным вихрем. Ожидается облачность и местами слабые дожди.

Согласно прогнозу синоптика, ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в Петербурге на погоду окажет свое влияние периферия циклона. Местами пройдут небольшие дожди, а в целом ожидаются прояснения. В Петербурге сохранится облачность.

Температура воздуха в городе +7…+9 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. При этом атмосферное давление будет немного ниже установленной нормы: 758 миллиметров ртутного столба.

В Ленинградской области ожидается от +5 до +10 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти были зафиксированы первые сильные заморозки. За минувшую ночь столбик термометра опустился почти до -5 градусов. При этом в Петербурге температура составила +0,9.

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