В Ленинградской области наступили первые сильные заморозки

В Ленинградской области наступили первые сильные заморозки
Заморозки в Ленобласти. Фото: pixabay.com

Минувшей ночью на территории Ленинградской области были зафиксированы первые сильные заморозки этой осенью. Минимальная температура опустилась почти до -5 градусов.

Как сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в ночь с пятницы на субботу в Ленобласти столбик термометра опустился до минусовой температуры. Самый низкий показатель был отмечен в Лодейном поле – температура воздуха составила -4,4 градуса.

При этом чуть теплее было в Лесогорском. В ночь на субботу температура воздуха составила -3,7 градуса. А в Войейково было -1,8.

Также отмечается, что в Санкт-Петербурге метеостанция зафиксировала самый низкий показатель, но в отличие от Ленобласти он имеет плюсовое значение. Самая низкая температура воздуха в Северной столице ночью составила +0,9 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первые заморозки придут в Санкт-Петербург через неделю.

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