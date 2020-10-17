Главу Невского района хотят уволить «Коммунисты России» за попытку переименовать улицу Книпович в Смоляную

Петербургский представитель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выразил свое недовольство в отношении главы Невского района Алексея Гульчука за то, что второй планирует переименовать улицу Книпович в Смоляную.

Как сообщает ЗакС.ру, по мнению Сергея Малинковича, данное изменение от главы района ведет только к ссоре горожан. Тем более, что поддержать инициативу согласны только считанные петербуржцы.

«В итоге Смольный завален заявлениями жителей, протестующих против переименования; недовольны и ветераны, и коммунисты, и предприниматели. Мы вынуждены проводить протестные собрания в районе, опросы, готовится письмо Сурайкина Беглову по этому поводу», — возмущается Малинкович.

В письме планируется попросить губернатора Петербурга Александра Беглова о том, что он поставил на должность главы Невского района нового человека, который, по словам Малинковича, будет учитывать настроения граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Смольный снес незаконные гаражи на улице Школьной.