Во Франции назвали имя подозреваемого в убийстве учителя

Во Франции назвали имя подозреваемого в убийстве учителя
Стало известно имя подозреваемого. Фото: pixabay.com 

Стало известно имя подозреваемого в убийстве учителя в пригороде Парижа. До этого от французских СМИ поступала информация о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых.

Как сообщает французская газета Figaro со ссылкой на источник в судебной сфере, подозреваемого зовут Абдулах А. Уточняется, что это 18-летний молодой человек чеченского происхождения, который родился в Москве.

Напомним, что в пятницу стало известно о том, что на северо-западе Парижа неизвестный обезглавил учителя. Причиной могло послужить то, что педагог на уроке студентам показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Данным примером преподаватель пытался обьяснить, что такое свобода слова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержан подозреваемый в разбойном нападении на ребенка.

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